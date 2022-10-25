Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев

Немецкое информагентство DPA сообщило, что президент германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл поездом в Киев. Предыдущие два визита отменялись из соображений безопасности и из-за конфликта с президентом Украины. Штайнмайер находится в Киеве впервые с начала боев.

Вечером президент Германии должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мое послание украинцам: мы не просто стоим на вашей стороне. Мы продолжим поддерживать Украину — экономически, политически и в военном отношении», — цитирует Штайнмайера DW*.

Первый раз, в апреле, президент Германии планировал посетить Киев вместе с лидерами Литвы, Польши, Латвии и Эстонии. Но ему отказали в визите на фоне постоянной критики связей Штайнмайера с Россией. Ссора между украинским и немецким президентом разрешилась только в мае.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».