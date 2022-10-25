Рогозин опубликовал фото с фронта

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что побывал в Украине.

«Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», — написал он в Telegram. Пост он сопроводил фотографией у танка.

Он добавил к своей военной биографии Украину. Ранее было Приднестровье, Босния, Северный Кавказ.

Рогозин также рассказал о восстановлении кургана Саур-могила в Донецкой области. Мемориал установлен в честь погибших во Второй мировой войне.

В 2014 году Рогозин писал, что «поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье быть в одном окопе с защитниками Славянска», рассказал «Коммерсант».