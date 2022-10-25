Close

#Новости

Рогозин опубликовал фото с фронта

25.10.2022

Он рассказал, что отправился на передовую

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что побывал в Украине. 

«Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», — написал он в Telegram. Пост он сопроводил фотографией у танка. 

Он добавил к своей военной биографии Украину. Ранее было Приднестровье, Босния, Северный Кавказ.

Рогозин также рассказал о восстановлении кургана Саур-могила в Донецкой области. Мемориал установлен в честь погибших во Второй мировой войне. 

В 2014 году Рогозин писал, что «поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье быть в одном окопе с защитниками Славянска», рассказал «Коммерсант».


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.