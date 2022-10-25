Антифашист Дениз Айдын заявил о пытках в полиции

В Telegram-канале «Тюменского дела» рассказали, что 23-летнего антифашиста Дениза Айдына пытали в полиции после задержания 30 августа. От него требовали признаться в участии в террористической деятельности.

Уголовное дело о создании террористического сообщества возбудили в начале сентября. Следователи считают, что в сообщество входили шестеро антифашистов из Екатеринбурга, Сургута и Тюмени: Никита Олейник, Данила Чертыков, Дениз Айдын, Кирилл Брик, Юрий Незнамов и Роман Паклин.

Пытки зафиксировали в адвокатском опросе Дениза Айдына, его направить в следственные органы. Адвокат Халит Ниязов будет добиваться возбуждения уголовного дела против сотрудников правоохранительных органов.

«Медиазона»* опубликовала расшифровку допроса антифашиста. Еще один обвиняемый, 24-летний Кирилл Брик, рассказал, что изготовил «взрывное вещество» из любопытства, но после избиения и угрозы изнасилованием молодой человек подписал признательные показания об участии «в террористической деятельности».

В адвокатском опросе Айдына сказано, что он вместе с Бриком планировали испытать взрывную смесь на безлюдном пустыре. Они планировали просто посмотреть, как происходит взрыв, но продавать или использовать вещество для террористических целей они не планировали.

Полиция задержала Айдына и Брика по подозрению в распространении наркотиков. Но они рассказали, что вещество у них — самодельная взрывчатка, которую они идут испытывать. После этого приехали другие сотрудники полиции, взрывчатку изъяли и парней доставили в полицию около 22-23 часов.

Еще по пути в полицию силовики в гражданской одежде требовали от Айдына оговорить себя и сказать, что взрывчатку он не просто собирался испытать, а планировал другие цели. Задержанного несколько раз ударили кулаком по животу и затылку. В отделе его заставили раздеться догола и посадили на корточки.

«При этом мне на голову поставили мой ботинок и сказали, что если ботинок упадет, то в отношении меня применят насильственные действие, связанные с введением мне в прямую кишку предметов. При этом из-за шкафа в кабинете они достали резиновую дубинку и деревянную ножку от табуретки, пояснив, что эти предметы они засунут мне в прямую кишку. В таком положении меня продержали около 30-40 минут. Более никак не угрожали. Дубинку и ножку от табуретки я видел в начале, так как потом мне на голову надели прозрачный полимерный пакет и завязали скотчем вокруг головы», — рассказал адвокату Айдынов.

Вместе с ним в кабинете было 2-3 сотрудника, которые постоянно менялись. После того, как он снова отказался говорить то, что хотели от него силовики, его вывели в другой кабинет и начали избивать с пакетом на голове. Силовики настаивали, что взрывчатка нужна была для взрыва железной дороги, зданий полиции и ФСБ. Под пытками Айдынов дал признательные показания.

О пытках после задержания говорили и другие фигуранты дела. Их били, пытали током, заставляли приседать и петь националистические песни.







*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».