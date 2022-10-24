Евкуров запретил отправлять на фронт мобилизованных, размещенных в учебном центре в Елани

Замглавы Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров запретил отправлять мобилизованных из учебного центра в Елани на фронт. По его мнению, там недостаточно хорошо обучают будущих солдат. О решении Евкурова в беседе с 66.ru сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

«Евкуров сказал, что уровень подготовки низкий. Техники нет, хотя по документам она числится. Даже МТ-ЛБ (многоцелевой плавающий бронетранспортер) нет, не говоря уже о более серьезной. Поэтому Евкуров и сказал, что недообученных мобилизованных отправлять в зону СВО нельзя. Учебный центр сейчас будут доукомплектовывать», — рассказал он, добавив, что отправку мобилизованных на фронт отложили до 5 ноября.

В начале октября стало известно о гибели сразу троих мобилизованных в Уральском окружном учебном центре (ОУЦ) в Елани, один из них покончил с собой. Размещённые там солдаты неоднократно жаловались командованию на нехватку спальных мест, отсутствие необходимых предметов гигиены, а также недостаток военной техники. 14 октября депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что оттуда демобилизовали около 700 резервистов из Свердловской, Челябинской, Курганской, Томской областей и Пермского края.