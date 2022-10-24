243-й день боев: главное

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга, член партии «Яблоко» Борис Вишневский пытался выяснить у российского Минобороны, сколько мирных жителей, в том числе детей, погибли в Украине. Начальник Главного оперативного управления Генштаба, генерал-полковник Сергей Рудской в своем ответе рассказал, что «Генштаб не имеет данных о количестве жертв на территории, контролируемой властями Украины, он не имеет коммуникации на гуманитарном уровне». В Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях, на подконтрольных России территориях, погибли 2959 мирных жителей, в том числе 197 детей по данным на 26 августа.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщало 3 октября, что только с 1 по 30 сентября зарегистрировано 1 222 пострадавших среди мирных жителей в Украине. С 24 февраля по 2 октября известно о 15 246 жертвах среди мирных жителей: 6 114 убитых и 9 132 раненых. Среди погибших 390 детей и 552 ребенка получили ранения.

Фактические цифры в ООН считают значительно большими: до сих пор нет информации из Мариуполя, Попасной, Изюма, Луганска, Северодонецка.

В России продолжают утверждать, что Киев готовится взорвать «грязную бомбу». В российском Минобороны даже провели брифинг о радиационном заражении в случае применения такого заряда. Начальник Генштаба звонил сегодня по этому вопросу начальнику штаба обороны Великобритании адмиралу Энтони Рэйдэйкину и председателю комитета начальников штабов вооруженных сил США генералу Марку Милли. В Минобороны также объявили о приведении в готовность «сил и средств», необходимых для «выполнения задач в условиях радиоактивного заражения».

В ведомстве считают, что технологии для изготовления бомбы Украина планировала приобрести у Великобритании, также утверждалось, что работы по созданию такого боеприпаса в завершающей стадии. Вся компания направлена на «подрыв доверия к Москве», считают в России. Кроме того, добавили в ведомстве, у Украины есть технический и научный потенциал для создания такого вооружения, а ядерные отходы есть в том числе на Чернобыльской АЭС.

Украина опровергла информацию российского Минобороны. Чтобы в этом могло убедиться мировое сообщество, Киев пригласил экспертов МАГАТЭ в страну. Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что Москва часто обвиняет в том, что готовится сделать сама.

Несмотря на заявления Кремля об отсутствии у российской армии иранских дронов, украинская разведка сообщила о применении в стране 330 таких беспилотников, пишет DW*. Сбили 220 из них, рассказал начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. По его данным, Россия заказала в Иране около 1700 разных дронов, но не все они изготовлены.

Помочь Украине в борьбе с иранскими дронами готов Израиль: страна передала разведданные, «полезные для нацеливания на иранские беспилотники». Также стало известно, что в Сирии Израиль нанес удар по базе, где собирались иранские дроны — база находилась возле военного аэродрома Димас.

«Медиазона»* посчитала, что в России мобилизовали почти 492 тыс. человек. Журналисты сравнили число свадеб, сыгранных в день подачи парой заявления в ЗАГС: повестка в военкомат дает право не ждать, а расписаться день в день. В некоторых регионах, по данным журналистов, число свадеб в неделю выросло в несколько раз. Выше всего доля мобилизованных на востоке России, ниже всего — в Москве. Так, до начала мобилизации ЗАГСы Бурятии в среднем регистрировали 83 свадьбы в неделю, а после — 662.

В Херсоне организуют территориальную оборону. В отряды добровольно смогут вступить все остающиеся в городе мужчины. В городе продолжается и эвакуация: вчера сообщалось, что больше 15 тыс. человек уже перевезли из региона.

Разведка Британии утверждает, что в Украине используются иранские беспилотники, а усилия Украины по поражению аппаратов становятся успешнее. Официальные источники, включая президента Украины Владимира Зеленского, сообщали, что перехватывается до 85%. Иранское оборудование медленное, шумное, летает на малой высоте, что позволяет легко атаковать аппараты обычными средствами ПВО. Россия, вероятно, расходует большое количество иранских БПЛА, чтобы преодолевать все более эффективную систему ПВО Украины. Скорее всего, они используются в качестве замены российскому высокоточному оружию большой дальности.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что информация о «грязной бомбе» Киева необходима Кремлю, чтобы ослабить НАТО и приостановить военную помощь Украине. Аналитики отмечают, что российские госСМИ раздули это ложное и нелепое утверждение. Аналитики говорили в конце сентября, что невозможно предсказать момент, когда Владимир Путин решит применить ядерное оружие. Такое решение было бы принято лично российским президентом. Также они отмечают, что уже не раз были «красные флаги» для эскалации конфликта, и сейчас Украина не стоит на пороге другой «красной линии». Кроме того, даже если атака будет произведена, то это вряд ли заставит Украину и западных союзников сдаться или сократить поддержку.

*«Медиазону» и DW Минюст России считает «иностранными агентами».