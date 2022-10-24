В Киеве на два месяца арестовали экс-главу компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева

Шевченковский районный суд Киева заключил под стражу на 60 дней бывшего руководителя предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Его обвиняют в коллаборационизме и пособничестве России, сообщают «Ґрати».

По данным издания, суд по избранию Богуслаеву меры пресечения проходил в закрытом режиме. Аналогичную меру пресечения также избрали начальнику департамента внешнеэкономической деятельности компании Олегу Дзюбе. Ему вменяют то же, что и Богуслаеву.

Богуслаеву 83 года. Он является экс-главой «Мотор Сич», а также почетным президентом данного авиационного предприятия. Свой пост он покинул в 2012 году после избрания в Верховную Раду. В 2020 году он вошел в топ-100 самых богатых украинцев по версии Forbes. Издание оценило его состояние в 125 млн долларов.