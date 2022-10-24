Фигурант «тюменского дела» Дениз Айдын сообщил о пытках после задержания

Фигурант «тюменского дела» Дениз Айдын рассказал своему адвокату о пытках при задержании. Они требовали от антифашиста признать, что он принимал участие в террористической деятельности, сообщается в Telegram-канале, созданном в поддержку фигурантов уголовного дела.

По словам Айдына, силовики подвергали его пыткам и устрашению сразу после задержания 30 августа. Факты пыток зафиксированы в адвокатском опросе, в ближайшее время он будет направлен следователям для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Айдын стал шестым фигурантом, сообщившим о пытках после задержания. Ранее аналогичные показания давали и другие фигуранты уголовного дела — Юрий Ненамов, Кирилл Брик, Даниил Чертыков, Никита Олейник и Роман Павлин. Их обвиняют в подготовке взрыва на тюменской ТЭЦ.

Напомним, в конце августа сразу в трех российских городах прошли задержания антифашистов и анархистов по уголовному делу о террористическом сообществе, всего сотрудники полиции задержали шесть человек. По версии следствия, организатором «террористического сообщества» был Никита Олейник из Сургута. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества»), остальным вменили ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Мотивом преступления следствие называет «ненависть к нынешнему государственному режиму».