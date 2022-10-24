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#Новости

«Агентство»*: отец Алины Кабаевой может быть причастен к захвату активов цементного концерна Holcim

24.10.2022

Он является партнером юристов из компании RBS

Марат Кабаев, отец бывшей гимнастки Алина Кабаевой, которую считают матерью нескольких детей президента РФ Владимира Путина, является партнером юристов из компании RBS, утверждает «Агентство»*. Ранее «Проект»** в результате расследования выяснил, что данная организация причастна к попытке присвоить российские активы швейцарского холдинга Holcim.

Швейцарский цементный холдинг Holcim решил покинуть российский рынок в связи со вторжением РФ в Украину. Спустя несколько месяцев некто попытался перерегистрировать на себя юрлица российской «дочки» компании. Расследование «Проекта»** установило, что за рейдерской атакой может стоять специалист по цементу Игорь Харченко, который имеет связи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и юристами из консалтинговой компании RBS.

Как выяснило «Агентство», RBS связан с Маратом Кабаевым — отцом Алины Кабаевой. Он занимает пост президента Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) и возглавляет совет директоров фонда прямых инвестиций МАИБ. При этом выяснилось, что номера фонда и RBS совпадают.

«Дождь»*** в 2018 году писал, что Марат Кабаев «является влиятельным общественным деятелем, входит в ближний круг президента» Владимира Путина. Телеканал выяснил, что именно он продвинул Марата Хуснуллина на пост вице-мэра Москвы. Более того, они вместе работали на строительном рынке в Татарстане. При этом в интервью Forbes Кабаев утверждал, что не знаком с Хуснуллиным и не имеет к нему никакого отношения. 

*«Агентство» российские власти считают «нежелательной организацией». 

**«Проект» российские власти считают «нежелательной организацией».

***«Дождь» российские власти считают «иностранным агентом». 

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