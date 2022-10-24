«Агентство»*: отец Алины Кабаевой может быть причастен к захвату активов цементного концерна Holcim

Марат Кабаев, отец бывшей гимнастки Алина Кабаевой, которую считают матерью нескольких детей президента РФ Владимира Путина, является партнером юристов из компании RBS, утверждает «Агентство»*. Ранее «Проект»** в результате расследования выяснил, что данная организация причастна к попытке присвоить российские активы швейцарского холдинга Holcim.

Швейцарский цементный холдинг Holcim решил покинуть российский рынок в связи со вторжением РФ в Украину. Спустя несколько месяцев некто попытался перерегистрировать на себя юрлица российской «дочки» компании. Расследование «Проекта»** установило, что за рейдерской атакой может стоять специалист по цементу Игорь Харченко, который имеет связи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и юристами из консалтинговой компании RBS.

Как выяснило «Агентство», RBS связан с Маратом Кабаевым — отцом Алины Кабаевой. Он занимает пост президента Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) и возглавляет совет директоров фонда прямых инвестиций МАИБ. При этом выяснилось, что номера фонда и RBS совпадают.

«Дождь»*** в 2018 году писал, что Марат Кабаев «является влиятельным общественным деятелем, входит в ближний круг президента» Владимира Путина. Телеканал выяснил, что именно он продвинул Марата Хуснуллина на пост вице-мэра Москвы. Более того, они вместе работали на строительном рынке в Татарстане. При этом в интервью Forbes Кабаев утверждал, что не знаком с Хуснуллиным и не имеет к нему никакого отношения.

*«Агентство» российские власти считают «нежелательной организацией».

**«Проект» российские власти считают «нежелательной организацией».

***«Дождь» российские власти считают «иностранным агентом».