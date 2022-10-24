«Медиазона»*: за месяц в России мобилизовали полмиллиона человек

Почти 500 тысяч человек мобилизовали в России после объявления Путиным старта призывной кампании. К таким выводам пришли журналисты «Медиазоны»*, подсчитав число свадеб, сыгранных в день подачи парой заявления в ЗАГС.

«Медиазона»* обращает внимание, что основанием для заключения брака в день подачи заявления в ЗАГС может стать повестка в военкомат. Установив число свадеб мобилизованных и количество живущих вне брака пар в регионе, издание подсчитало процент мобилизации.

Так, по данным журналистов, с начала призыва по всей стране мобилизовали как минимум 492 тысячи мужчин. Выше всего доля мобилизованных на востоке России, ниже всего — в Москве. Так, до начала мобилизации ЗАГСы Бурятии в среднем регистрировали 83 свадьбы в неделю, а после начала мобилизации — 662.

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».



