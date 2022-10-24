Медведев призвал «вражеских аналитиков» не надеяться на истощение запасов военной техники и оружия в России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев «по указанию Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина» посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле для «контрольной проверки выпуска танков». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня по указанию Верховного главнокомандующего в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод», которая является крупнейшим производителем в этой области производства бронетехники», — написал он.

Медведев заявил, что в ходе рабочего визита обсудил вопросы ускорения поставок военной техники в зону боевых действий, а также поставил задачу «неукоснительного исполнения ГОЗ во всех его ключевых параметрах». Он также напомнил об уголовной ответственности за неисполнение госзаказа.

Рассказывая о результатах своего визита, Медведев не забыл в очередной раз обратиться к странам Запада. Он прокомментировал «вражескую аналитику», утверждающую об истощении запасов «военной техники и востребованного вооружения» в России.

«Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — написал политик.

СМИ обратили внимание на то, что Медведев для своего визита облачился в длинный кожаный плащ. Журналисты кремлевского пула РИА «Новости» ответили, что «в этом нет ничего необычного», напомнив, что он уже надевал кожаные вещи и прежде. Так, для выступления в «Сколково» он надел кожаную куртку, а на интервью «Коммерсанту» — кожаный пиджак.