Власти Курской области распорядились вырыть окопы возле многолюдных объектов без подвалов

В Курской области выроют окопы возле многолюдных объектов без подвалов. В частности, речь идет о территориях у банков и магазинов. Соответствующее распоряжение дал глава комитета региональной безопасности региона Михаил Горбунов, сообщает ТАСС.

«Элементарные укрытия — это выкопанный окоп. Обустройте их, это сделать несложно — на дно положить поддоны, выкопать, обустроить стенки и обложить мешками, чтобы люди могли укрыться», — объяснил он.

Также власти решили усилить контроль на основных магистралях в Курской области, в том числе в приграничных районах. «Уже усилен контроль на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция», — заявил губернатор Роман Старовойт.



Накануне Роман Старовойт объявил о завершении «укомплектования и строительства двух усиленных линий обороны Курской области». По его словам, подготовка третьей линии будет завершена к 5 ноября.





