В Биробиджане воспитанников детдома привлекли к приготовлению еды для мобилизованных

Воспитанников детского дома №2 в Биробиджане привлекли к приготовлению горячих обедов для мобилизованных в Еврейском автономном округе. Об этом сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на директора учреждения Диану Янину.

По словам Яниной, с просьбой о приготовлении горячих обедов к администрации детского дома обратилось региональное отделение Союза женщин России. Она рассказала, что дети приготовили для мобилизованных 250 горячих обедов, а также передали им соленья и закрутки из овощей, которые самостоятельно выращивали все лето.

«Вместе с педагогами дети сделали запасы на зиму: заготовили аджику, лечо, засолили огурцы, замариновали капусту. Все свежее и приготовлено с любовью. И теперь мы с радостью передаем мобилизованным 500 контейнеров с соленьями», — заявила Янина.

В конце сентября СМИ сообщали о том, что в Пензе школьниц снимали с уроков, чтобы они заправляли постели мобилизованным в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп».