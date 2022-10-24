Мишустин уволил замминистра транспорта Александра Суханова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Суханова от должности заместителя министра транспорта. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

«Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

О том, что Суханов может покинуть свой пост, ранее со ссылкой на источники сообщал РБК. Увольнение чиновника, ответственного за транспортную безопасность, может быть связано со взрывом на Крымском мосту, который произошел на следующий день после дня рождения Путина, 8 октября.