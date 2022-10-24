В России зафиксировали еще как минимум два случая гибели мобилизованных до отправки на фронт

СМИ сообщили о гибели двух мобилизованных в Омской и Оренбургской областях. Они умерли еще до отправки на фронт — первый скончался в воинской части, второй — в лагере для мобилизованных.

Мобилизованным, погибшим в воинской части Омска, оказался 48-летний житель Хакасии Михаил Куличенко. Он проходил военную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции в звании старшего лейтенанта». О его смерти сообщили в правительстве региона. В сообщении утверждается, что он умер в результате болезни, но какой именно — не уточняется. Губернатор Хакасии пообещал оказать помощь семье погибшего.

Тем временем в лагере для мобилизованных в Нижней Павловке скончался 26-летний житель Адамовского района Оренбургской области Иван Полянских. Как сообщают СМИ со ссылкой на врио главы района Сергея Логинова, он умер во время обучения перед отправкой на фронт. У него остались жена и трое детей. Причины его смерти не уточняются.

Ранее «Важные истории»* подсчитали, что по меньшей мере 26 мобилизованных уже погибли на фронте, еще как минимум 30 человек умерли до отправки на фронт. Мужчины погибали в Свердловской, Омской, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской и Пензенской областях, в Якутии и Кабардино-Балкарии, а также в Приморском крае.

*«Важные истории» российские власти считают «нежелательной организацией».