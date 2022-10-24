Новым премьер-министром Великобритании может стать Риши Сунак

Лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании. Бывший министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак остался единственным кандидатом на эту должность.

«Мы выбрали нашего следующего премьер-министра. Это решение является историческим и еще раз свидетельствует о разнообразии и таланте нашей партии. У Риши есть моя полная поддержка», — написала Мордонт в своем Twitter.

Борис Джонсон в воскресенье вечером сказал, что откажется от участия в выборах премьер-министра Британии. Он заявил, что верит, что смог бы добиться успеха, однако стране сейчас необходимо объединится, чтобы преодолеть кризис.

Риши Сунак станет первым в истории Великобритании небелым главой правительства, обращает внимание «Коммерсант». Его родители, пенджабские индусы, иммигрировали в Великобританию из Восточной Африки в 1970-х годах. Его семья оказалась там в результате переселения его предков из Индии в Кению и Танганьику в колониальные времена. Кроме того, он станет самым молодым премьер-министром Великобритании — ему 42 года.