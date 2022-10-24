Столтенберг: Украина однажды присоединится к НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью DW* заявил, что Украина однажды станет членом Североатлантического альянса. По его словам, риск ядерного удара по Украине остается низким.

«Мы очень внимательно следим за тем, что они [российские войска] делают, и проявляем бдительность. И особенно сейчас, когда они собираются проводить ядерные учения. При этом риск любого применения ядерного оружия против Украины низок. Однако потенциальное воздействие его применения и последствия очень велики. Так что к этому риску мы должны отнестись серьезно», — заявил он.

Столтенберг добавил, что альянс должен быть готов к любым сценариям развития событий. При этом он отметил, что НАТО недвусмысленно предупреждает Россию о серьезных последствиях в случае применения против Украины ядерного оружия.

«Мы никогда не дадим потенциальному противнику привилегию знать, как именно мы будем реагировать. Они знают, что это будет иметь серьезные последствия», — подчеркнул он.

На прошлой неделе стало известно, что НАТО начинает плановые учения по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) с целью отработки применения оружия, базирующегося в Европе. В них принимают участие 14 стран альянса и до 60 военных самолетов.

Учебные полеты проходят в воздушном пространстве Бельгии и Великобритании. Они проводятся ежегодно в разных странах НАТО. В альянсе пообещали не использовать в тренировочных полетах боевое оружие, а также уточнили, что они не связаны с событиями в Украине.

Тем временем Россия также готовится к проведению своих ежегодных учений ядерных сил «Гром», в ходе которых, как ожидается, Москва испытает свои бомбардировщики и подводные лодки с ядерным зарядом. Страны НАТО пообещали пристально следить за их проведением, несмотря на то что их считают рутинными, сообщал CNN.