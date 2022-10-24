Шольц и фон дер Ляйен призвали страны Запада разработать «план Маршалла» для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали страны Запада разработать аналог плана Маршалла для восстановления Украины. Свои предложения политики изложили в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Шольца и фон дер Ляйен, в восстановлении украинской инфраструктуры должны принимать участие страны Евросоюза, «Большой семерки», другие партнеры страны, а также компании и частные инвесторы. Они отметили, что от этого напрямую зависит то, каким государством предстанет Украина для будущих поколений.

«[Украина будет] правовым государством с прочными институтами? Динамичной, современной экономикой? Живой демократией, которая принадлежит к Европе? И хотя с историческими параллелями нужно быть осторожными, речь идет не о чем ином, как о создании плана Маршалла XXI века», — говорится в совместной публикации.

Шольц и фон дер Ляйен подчеркнули, что ни сама Украина, ни ее близкие партнеры не смогут взять на себя траты по восстановлению страны. По предварительным данным, ущерб в результате российской агрессии оценивается в 350 млрд евро. Колонка увидела свет в преддверии международной конференции по вопросам восстановления Украины.



