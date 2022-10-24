Кулеба: МАГАТЭ отправит в Украину экспертов после обвинений в подготовке провокаций с «грязной бомбой»

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси согласился отправить в Украину экспертов после заявления России о якобы готовности Киева применить «грязную бомбу». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«В разговоре с Рафаэлем Гросси я официально предложил МАГАТЭ срочно направить экспертов на мирные объекты в Украине, на которых, как лживо утверждает Россия, разрабатывают «грязную бомбу». Он согласился. В отличие от России, Украина всегда была и остается прозрачной. Нам нечего скрывать», — написал дипломат в своем Twitter.

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы располагает «конкретной информацией» относительно украинских учреждений, обладающих технологиями, необходимыми для создания «грязной бомбы».

«У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться», — заявил российский дипломат, не уточнив при этом, о каких именно основаниях идет речь.

23 октября агентство РИА «Новости» сообщило о якобы готовящихся планах Украины устроить провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы». После этого министр обороны Сергей Шойгу выразил коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом «грязной бомбы». Тем временем Париж, Лондон и Вашингтон выпустили совместное заявление, в котором отвергли заявления Москвы о «грязной бомбе» в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на реакцию стран Запада. «Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой «грязной бомбы». Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело, верить или не верить», — заявил он в понедельник. Какую именно информацию передала Москва, он также не уточнил.

Сегодня Минобороны РФ объявило о приведении в готовность «сил и средств», необходимых для «выполнения задач в условиях радиоактивного заражения. Ведомство настаивает, что Украина готовит провокации с использованием радиологических «грязных бомб».

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в понедельник заявил, что Минобороны располагает данными о получении двумя украинскими организациями «конкретных поручений» по созданию «грязной бомбы». Также достаточным основанием для подобных обвинений в ведомстве сочли данные о якобы переговорах Киева и Лондона по вопросу получения технологии создания ядерного оружия, а также наличие в Украине «производственной базы и научного потенциала» для этих целей.