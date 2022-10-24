Минобороны РФ привело в готовность «силы и средства», оправдывая это угрозой применения Киевом «грязной бомбы»

Минобороны РФ объявило о приведении в готовность «сил и средств», необходимых для «выполнения задач в условиях радиоактивного заражения». Ведомство настаивает, что Украина готовит провокации с использованием радиологических «грязных бомб».

«Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», — говорится в Telegram-канале Минобороны.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в понедельник заявил, что Минобороны располагает данными о получении двумя украинскими организациями «конкретных поручений» по созданию «грязной бомбы». Также достаточным основанием для подобных обвинений в ведомстве сочли данные о якобы переговорах Киева и Лондона по вопросу получения технологии создания ядерного оружия, а также наличие в Украине «производственной базы и научного потенциала» для этих целей.

«По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия», — заявил Кириллов на брифинге.

«Грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряд контейнера разрушается, а радиоактивное вещество распыляется ударной волной. Радиоактивное загрязнение может распространиться на большой площади и вызвать лучевую болезнь у людей, попавших в зону излучения.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter опроверг обвинения Москвы в планируемой провокации с использованием «грязных бомб». Об этом министр обороны России Сергей Шойгу разговаривал по телефону с коллегами из Франции, Турции, Великобритании и США.