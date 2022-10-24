NYT: Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами

Украина получила от Израиля разведданные, «полезные для нацеливания на иранские беспилотники». Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник в Киеве.

Ранее Израиль отказал Украине в предоставлении военной помощи. Глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц 19 октября заявил, что Тель-Авив поддерживает Украину, однако по-прежнему не намерен поставлять Киеву вооружение. Советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил NYT, что Тель-Авив допускает ошибку, отказывая в предоставлении военной помощи. По его словам, Иран использует Украину в качестве испытательного полигона для своих беспилотников, чтобы подготовиться к будущим атакам на Израиль.

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай ранее выступил за отправку военной помощи Украине, однако глава Минобороны Бани Ганц заявил, что его страна не продавала и не будет продавать оружие Украине. По его словам, вместо этого Тель-Авив оказывает Киеву медицинскую и гуманитарную помощь. Источник NYT также добавил, что Израиль вместо военной помощи предоставил Украине «разведданные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники».

Украина и страны Запада неоднократно обвиняли Москву и Тегеран в сотрудничестве по поставкам иранских дронов Shahed-136. Российские и иранские официальные лица эти данные отрицают, однако недавно в эфире РБК директор Центра анализа стратегий и технологий, член общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов проговорился об их использовании.

Ранее активисты SOHR (Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека) рассказали об ударе Израиля по сирийской территории 21 октября. В тот день была атакована база для сборки иранских беспилотников в районе военного аэропорта Димас.