Писатель Салман Рушди потерял зрение на один глаз после нападения и не сможет пользоваться одной рукой, пишет Reuters. Об этом рассказал его литературный агент Эндрю Уайли.

Нападение на 75-летнего Салмана Рушди произошло в Нью-Йорке 12 августа. После выхода его романа «Сатанинские стихи» в 1988 году духовный лидер Ирана Рухолла Хомейни призывал к убийству писателя: некоторые мусульмане сочли отрывки из романа о пророке Мухаммеде кощунственными. Рушди после извинился перед мусульманами, но верховный лидер не отменил объявленный призыв.

Последние годы Рушди жил в Великобритании под охраной Скотленд-Ярда. Нападавшим в США был 24-летний мужчина из Нью-Джерси ливанского происхождения. Он симпатизировал шиитским сепаратистам и виновным себя не признал.

«У него было три серьезных раны на шее. Одна рука не работает, потому что нервы в руке были перерезаны. И у него еще около 15 ран в груди и туловище», — сказал Эндрю Уайли.

Уайли отказался рассказать, находится ли Рушди в больнице до сих пор.