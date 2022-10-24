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#Новости

В Якутии закончили «основные мероприятия мобилизации»

24.10.2022

Теперь военкоматы ведут работу с добровольцами

Венком республики Якутии Александр Авдонин рассказал, что в регионе закончились «основные мероприятия частичной мобилизации». Как пишет РБК, сейчас продолжается работа с добровольцами. 

«Основная работа сейчас ведется с гражданами, которые в добровольном порядке хотят поступить на военную службу по мобилизации. Таких у нас сейчас очень много», — заявил он. 

Авдонин также рассказал журналистам, что военкоматы будут продолжать работу по возвращению ошибочно мобилизованных граждан, которые имеют отсрочку. Их будут возвращать из войск. 

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