В Якутии закончили «основные мероприятия мобилизации»

Венком республики Якутии Александр Авдонин рассказал, что в регионе закончились «основные мероприятия частичной мобилизации». Как пишет РБК, сейчас продолжается работа с добровольцами.

«Основная работа сейчас ведется с гражданами, которые в добровольном порядке хотят поступить на военную службу по мобилизации. Таких у нас сейчас очень много», — заявил он.

Авдонин также рассказал журналистам, что военкоматы будут продолжать работу по возвращению ошибочно мобилизованных граждан, которые имеют отсрочку. Их будут возвращать из войск.