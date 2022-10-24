SOHR: Израиль нанес удар по месту сборки иранских беспилотников в Сирии

Активисты SOHR (Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека) рассказали об ударе Израиля по сирийской территории 21 октября. В тот день была атакована база для сборки иранских беспилотников в районе военного аэропорта Димас.

О пострадавших не сообщалось. Оборудование для сборки беспилотников привезли в Димас в январе 2022 года. Иран и поддерживаемые им ополченцы в последнее время практически полностью контролировали военный аэропорт Димас. Также члены «Хезбаллы»‎ проводили буровые работы в аэропорту и вокруг него для хранения оружия, доставленного Ираном.

США сообщали, что Россия использует иранские беспилотники в Украине. Москва отрицает эту информацию, но на прошлой неделе в эфире РБК член общественного совета при Минобороны Руслан Пухов проговорился о том, что беспилотники из Ирана закупили для российских войск. После он сказал, что «это была постановка»‎.