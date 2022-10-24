Борис Джонсон не будет выдвигаться на пост премьер-министра

Борис Джонсон в воскресенье вечером сказал, что откажется от участия в выборах премьер-министра Британии. Reuters называет возможным будущим лидером Консервативной партии и премьер-министром Риши Сунака.

Джонсон заявил, что верит, что смог бы добиться успеха: он преодолел барьер в 102 голоса от членов партии. Но сейчас стране нужно быть единой, чтобы преодолеть кризис.

«В последние несколько дней я был ошеломлен количеством людей, которые предложили мне еще раз стать лидером Консервативной партии, как среди общественности, так и среди друзей и коллег в парламенте, и я считаю, что у меня есть уникальная возможность предотвратить всеобщие выборы сейчас. Всеобщие выборы станут еще одним разрушительным отвлечением внимания как раз тогда, когда правительство должно сосредоточиться на экономическом давлении, с которым сталкиваются семьи по всей стране. Я считаю, что у меня хорошие возможности для победы консерваторов в 2024 году, и сегодня вечером я могу подтвердить, что я преодолел очень высокий барьер в 102 голоса. Есть очень хороший шанс, что я добьюсь успеха на выборах и смогу вернуться на Даунинг-стрит в пятницу. Но в течение последних дней я с грустью пришел к выводу, что это было бы просто неправильно. Невозможно эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте. И хотя я связался и с Риши, и с Пенни — потому что я надеялся, что мы сможем объединиться в национальных интересах — мы, к сожалению, не смогли найти способ сделать это. Поэтому лучше всего будет не выдвигаться на выборы, а поддержать того, кто добьется успеха. Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время»‎, — сказал Джонсон.

Журналисты Reuters считают, что отказ Джонсона проложит путь бывшему министру финансов 42-летнему Риши Сунаку к посту премьер-министра. Если хотя бы один кандидат получит поддержку 100 депутатов-консерваторов, он будет назначен премьер-министром в понедельник. Если порог в 100 голосов преодолеют два кандидата, то победителя объявят в пятницу.