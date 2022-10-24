В Херсоне будут формировать территориальную оборону

Пророссийские власти Херсонской области сообщили, что в Херсоне началось формирование территориальной обороны. Все остающиеся в городе мужчины смогут вступить в ее ряды «по собственному желанию».

В городе продолжается эвакуация населения в ожидании наступления Украины. Вчера сообщалось, что больше 15 тыс. человек уже перевезли из региона.

«В то же время для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — сообщили в областной администрации.