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#Новости

В Херсоне будут формировать территориальную оборону

24.10.2022

Вступить в нее можно будет «по собственному желанию»

Пророссийские власти Херсонской области сообщили, что в Херсоне началось формирование территориальной обороны. Все остающиеся в городе мужчины смогут вступить в ее ряды «по собственному желанию». 

В городе продолжается эвакуация населения в ожидании наступления Украины. Вчера сообщалось, что больше 15 тыс. человек уже перевезли из региона. 

«В то же время для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — сообщили в областной администрации. 


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