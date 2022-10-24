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В Ухте местного жителя обвиняют в повреждении мемориальной доски Мотороле

24.10.2022

Ему вменяют статью об «уничтожении мемориального сооружения лицу, защищавшему Отечество или его интересы»

В Ухте, Республика Коми, с утра силовики пришли с обыском и задержали местного жителя Владимира Ляшко. ОВД-Инфо* сообщает, что его подозревают в порче мемориальной доски бойцу ДНР Арсену Павлову «Мотороле». Ему вменяют статью об уничтожении мемориального сооружения лицу, защищавшему Отечество или его интересы (ч. 1 ст. 243.4 УК). 

В квартире осталась мать-инвалид, за которой ухаживает мужчина. Ляшко увели в наручниках. Правозащитники уточнили, что при обыске силовики искали топор или молоток, но изъяли технику Ляшко и его матери. 

Суд сегодня планирует избрать ему меру пресечения. Сейчас Ляшко в ИВС, как сообщила его сестра. 

Видео с порчей мемориальной доски Мотороле опубликовало РЕН ТВ 6 октября. Но неизвестный мужчина на видео выглядит не таким крупным, как Ляшко. Его сестра уверена, что это не ее брат. 

Максимальное наказание по вменяемой статье предполагает до 3 лет колонии. Обвиняемый не признал вину. 


*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом». 



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