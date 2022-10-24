Мобилизованных из Тюмени бросили в лесу под Энергодаром

Мобилизованные из Тюмени записали обращение. Они рассказали, что без подготовки их отправили на передовую, а теперь они находятся в лесу под Энергодаром и никому не нужны, пишет ASTRA. Они рассказали, что получили оружие без патронов, а экипировку им пришлось покупать за свой счет.

«Никакой подготовки не проводилось, ничему нас не обучали. Все время нахождения на полигоне мы занимались постоянными построениями. Всякими делами, которые никак не относятся к выполнению воинских обязанностей», — говорит один из мужчин.

В Украине они «оказались никому не нужны» и спят в лесу на ковриках или в спальных мешках — у кого что есть.

Родственники мобилизованных до этого также сообщали журналистам, что их мужчин бросили без всякого обеспечения под Энергодаром. Они остались без еды, палаток, машин.

Они говорили о том, что людей не только ни к чему не подготовили, но и ставят на позиции не по специальности.

«В снайперы поставили полуслепого –12 на один глаз. За две недели обучения не научили ничему. У них нет ничего, кроме автомата. На весь батальон выдан один квадрокоптер, которым НИКТО не умеет управлять», — говорили мужчины.