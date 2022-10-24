В Красноярском крае изъяли автомобиль в пользу государства у нетрезвого водителя

«Российская газета» сообщила, что в Уяре Красноярского края у нетрезвого водителя изъяли автомобиль в пользу государства. Это первый подобный случай после принятых в июле поправок, по которым за повторные нарушения ПДД автомобили будут изымать и реализовывать в пользу государства.

У водителя забрали автомобиль «Ваз-2114» без номеров. Он не затормозил по требованию полиции и попытался скрыться, бросив машину. Но его задержали.

Помимо конфискации ТС водитель должен будет отработать 360 часов обязательных работ.

В Красноярском крае удовлетворили около 50 ходатайств об арестах авто. В случае, если водителей признают виновными, их машины также продадут в пользу государства.