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#Новости

В Красноярском крае изъяли автомобиль в пользу государства у нетрезвого водителя

24.10.2022

Это первый случай изъятия техники по новым поправкам в УК

«Российская газета» сообщила, что в Уяре Красноярского края у нетрезвого водителя изъяли автомобиль в пользу государства. Это первый подобный случай после принятых в июле поправок, по которым за повторные нарушения ПДД автомобили будут изымать и реализовывать в пользу государства. 

У водителя забрали автомобиль «Ваз-2114» без номеров. Он не затормозил по требованию полиции и попытался скрыться, бросив машину. Но его задержали. 

Помимо конфискации ТС водитель должен будет отработать 360 часов обязательных работ. 

В Красноярском крае удовлетворили около 50 ходатайств об арестах авто. В случае, если водителей признают виновными, их машины также продадут в пользу государства. 


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