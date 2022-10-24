Высказывание Красовского проверит СК

Пресс-служба СК сообщила, что высказывание Антона Красовского о «необходимости топить и сжигать украинских детей» проверят следователи. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев назвал экс-сотрудника RT предателем России.

Следком сообщил, что глава СК Александр Бастрыкин поручил «представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала». К Бастрыкину обратился с такой просьбой один из пользователей соцсетей.

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев назвал Красовского предателем России.

«Высказывание Антона Красовского — это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего все живое. На мой взгляд, каждый звук этого высказывания — преступление. Человек, совершивший подобное, по своей разрушительности мало с чем сравнимое действие, должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона», — написал Савельев во «Вконтакте».

Ранее редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что канал прекратил сотрудничество с Красовским. Сам экс-сотрудник объяснил, что его понесло в эфире и он не увидел границ.