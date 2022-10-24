Следствие рассматривает две версии крушения Су-30 в Иркутске

Следственный комитет продолжает расследование крушения самолета Су-30 в Иркутске. Рассматриваются две версии произошедшего: ошибка пилотирования и отказ авиационной техники.

Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта). Самолет принадлежал авиапредприятию, во время тренировочного полета он упал на двухэтажный частный дом в Иркутске.

Сейчас на месте происшествия проводится осмотр, изымаются образцы топлива, назначены экспертизы, проводятся допросы.

При падении самолета погибли пилоты Максим Конюшин и Виктор Крюков, оба из семей военных летчиков. Жителей дома во время крушения не было.