Северная и Южная Кореи обменялись предупредительными выстрелами у западного побережья

Reuters сообщает, что сегодня утром Северная и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами у западного побережья. Стороны обвинили друг друга в нарушении морских границ.

По данным Южной Кореи, северокорейское торговое судно пересекло Северную ограничительную линию — морскую границу. По мнению Южной Кореи, Север нарушил двусторонний военный пакт 2018 года, запрещающий враждебные действия в приграничных районах. Страна призвала немедленно прекратить провокации.

СМИ Северной Кореи заявили, что произвели 10 выстрелов из реактивной артиллерии после того, как южнокорейский военно-морской корабль нарушил морскую границу «под предлогом выслеживания неопознанного корабля».

«Мы приказали принять первоначальные контрмеры, чтобы решительно вытеснить вражеский военный корабль», — заявил официальный представитель Генштаба Северокорейской народной армии.

Северная Корея в этом году провела беспрецедентное число испытаний баллистических ракет. Южная Корея проводит собственные и совместные с США военные учения, чтобы противостоять ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР.