Компания «Русал» обвинила Потанина в невыполнении обязательств

В Высокий суд Лондона производитель алюминия «Русал» подал иск против Владимира Потанина. В компании считают, что он и его компания Whiteleave Holdings Limited не выполняют обязанности управляющего партнера в «Норникеле», пишет «Коммерсант».

В «Русале» пояснили, что без успеха пытались урегулировать претензии во внесудебном порядке. Также, по мнению истца, под управлением Потанина предприятие «утратило ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы». Из-за этого акционеры понести убытки.

«Русал» просит определить независимого руководителя, «обладающего необходимыми профессиональными компетенциями» для управления компанией и требует возмещения убытков. Сумму определит суд.

Владимир Потанин в июле подтвердил слияние «Русала» и «Норникеля». Однако позже стало известно, что пока объединение не состоится из-за санкций Великобритании, которые наложили на Потанина.

Фото: РБК.