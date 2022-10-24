Дмитрий Кулеба: у Украины нет и не будет «грязных бомб»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter опроверг обвинения Москвы в планируемых провокации с использованием «грязных бомб». Об этом вчера министр обороны России Сергей Шойгу разговаривал по телефону с коллегами из Франции, Турции, Великобритании и США.

Кулеба рассказал, что у Украины нет «грязных бомб» и страна не собирается их приобретать.

«Российская ложь о том, что Украина якобы планирует применить «грязную бомбу», столь же абсурдна, сколь и опасна. Во-первых, Украина является приверженным участником ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия): у нас нет «грязных бомб» и мы не собираемся их приобретать. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами», — написал Кулеба.

Сегодня он сообщил, что поговорил с главой французского МИД Катрин Колонна и госсекретарем США Энтони Блинкеном. С французской коллегой они скоординировали следующие шаги в работе с МАГАТЭ и ООН по предотвращению любых операций России под ложным флагом.

«Мы оба согласились, что российская дезинформационная кампания «грязной бомбы» может быть направлена на создание предлога для операции под чужим флагом. Мы также обсудили дальнейшие практические шаги по усилению ПВО Украины. Госсекретарь подтвердил, что США не жалеют усилий для достижения этой цели», — рассказал подробности разговора с Блинкеном Кулеба.