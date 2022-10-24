Маргарита Симоньян сообщила, что RT прекратила сотрудничество с Антоном Красовским, после того как он призвал топить украинских детей в реках и сжигать в домах. «Ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала она.

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь. Недоумение, что тут скажешь», — высказалась редактор в Telegram.

Она добавила, что желает детям Украины и Донбасса, «чтобы все это как можно скорее закончилось», и они могли спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным.

Сам Красовский объяснил, что ему неловко, он как-то не увидел границы и его понесло.

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите», — написал он в ответ.