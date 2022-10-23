242-й день боев: главное

Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министрам обороны Турции, Франции и США. Он рассказал им о готовящихся провокациях Киева с применением «грязной бомбы».

«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации. Генерал армии Сергей Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — сообщили в Минобороны.

По поводу звонка министру обороны США Ллойду Остину Минобороны не стало уточнить детали.

Британское Минобороны подтвердило информацию о том, что Шойгу рассказал о планах Украины по эскалации конфликта при содействии западных стран. Министр обороны Британии Бен Уоллес опроверг эти утверждения и предупредил, что подобные заявления не должны использоваться в качестве предлога для обострения ситуации на фронте. Министр обороны также подтвердил, что Великобритания и более широкое международное сообщество поддерживают Украину и желают прекращения конфликта. Бен Уоллес добавил, что оба министра вели себя уважительно.

Мобилизованные рассказывают, что происходит на фронте. По данным «Медиазоны»*, из Липецка резервиста направили в Украину после одного дня подготовки, медкомиссию ему не проводили.

Жена военнослужащего рассказала журналистам, что сначала ее 45-летний муж чудом выжил под Лиманом, а сейчас находится у Кременной.

«Снабжения нет никакого, сами ходят за шесть километров за едой и водой, пешком. Туда никто не приезжает — ни волонтеры, никто, потому что боятся. Постоянно бомбят, и днем, и ночью», — рассказывает жена мобилизованного.

Муж рассказал ей также о том, что раненых и погибших очень много, их грузят каждый день. Когда они уходили из Лимана, то побросали все, и теперь спят на голой земле.

«Сирена» рассказала об ошибочно мобилизованных из поселка Выгоничи в Брянской области, которых вопреки «ошибке» продолжают удерживать в военной части. Они также находятся в плохих условиях. Обращение в прокуратуру и Минобороны результатов не дали. «7*7» выснил, что некоторые мобилизованные получили военные билеты с приписанными воинскими специальностями. Также журналистам стало известно, что отказывающихся воевать резервистов насильно удерживают в подвале в Луганской области: мужчины отказались идти на передовую без подготовки.

Но отказавшимся воевать мобилизованным из Брянской области удалось добиться отправки обратно в воинскую часть: они находились на полигоне Солоти. Около трех недель назад они устроили забастовку и отказались ехать на фронт. Отказников было больше 100 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество пообещать нанести ответные удары по центрам принятия решений в России.

«Если месседж звучит, что будет удар по центру принятий решений <в Украине>, то ответ мира должен быть следующим: смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься — тот, кто дает задание убивать людей. Если ты так сделаешь, то должен знать, что через секунду, уже независимо от результата твоего удара, будет удар по центру принятия решений у тебя», — сказал Зеленский.

В Херсоне взорвали автомобиль. По данным РИА «Новости», самодельное взрывное устройство привязали к столбу. Один человек погиб, трое ранены, пострадал стоящий рядом автомобиль. По версии местных властей, взрыв планировался как покушение на назначенного Россией «начальника СИЗО» Олега Тютюрая. Он не пострадал.

В Курской и Белгородской областях готовятся к наступлению Украины. В Белгородской области построили противотанковые защитные сооружения. В Курской области закончили работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны, а к 5 ноября будет готова третья линия.

В сети появилось второе видео с создателем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным в колонии во время вербовки заключенных. Данных о месте съемки нет.

