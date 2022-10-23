242-й день боев: главное

- Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министрам обороны Турции, Франции и США. Он рассказал им о готовящихся провокациях Киева с применением «грязной бомбы».
«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации. Генерал армии Сергей Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — сообщили в Минобороны.
По поводу звонка министру обороны США Ллойду Остину Минобороны не стало уточнить детали.
Британское Минобороны подтвердило информацию о том, что Шойгу рассказал о планах Украины по эскалации конфликта при содействии западных стран. Министр обороны Британии Бен Уоллес опроверг эти утверждения и предупредил, что подобные заявления не должны использоваться в качестве предлога для обострения ситуации на фронте. Министр обороны также подтвердил, что Великобритания и более широкое международное сообщество поддерживают Украину и желают прекращения конфликта. Бен Уоллес добавил, что оба министра вели себя уважительно.
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Мобилизованные рассказывают, что происходит на фронте. По данным «Медиазоны»*, из Липецка резервиста направили в Украину после одного дня подготовки, медкомиссию ему не проводили.
Жена военнослужащего рассказала журналистам, что сначала ее 45-летний муж чудом выжил под Лиманом, а сейчас находится у Кременной.
«Снабжения нет никакого, сами ходят за шесть километров за едой и водой, пешком. Туда никто не приезжает — ни волонтеры, никто, потому что боятся. Постоянно бомбят, и днем, и ночью», — рассказывает жена мобилизованного.
Муж рассказал ей также о том, что раненых и погибших очень много, их грузят каждый день. Когда они уходили из Лимана, то побросали все, и теперь спят на голой земле.
«Сирена» рассказала об ошибочно мобилизованных из поселка Выгоничи в Брянской области, которых вопреки «ошибке» продолжают удерживать в военной части. Они также находятся в плохих условиях. Обращение в прокуратуру и Минобороны результатов не дали. «7*7» выснил, что некоторые мобилизованные получили военные билеты с приписанными воинскими специальностями. Также журналистам стало известно, что отказывающихся воевать резервистов насильно удерживают в подвале в Луганской области: мужчины отказались идти на передовую без подготовки.
Но отказавшимся воевать мобилизованным из Брянской области удалось добиться отправки обратно в воинскую часть: они находились на полигоне Солоти. Около трех недель назад они устроили забастовку и отказались ехать на фронт. Отказников было больше 100 человек.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество пообещать нанести ответные удары по центрам принятия решений в России.
«Если месседж звучит, что будет удар по центру принятий решений <в Украине>, то ответ мира должен быть следующим: смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься — тот, кто дает задание убивать людей. Если ты так сделаешь, то должен знать, что через секунду, уже независимо от результата твоего удара, будет удар по центру принятия решений у тебя», — сказал Зеленский.
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В Херсоне взорвали автомобиль. По данным РИА «Новости», самодельное взрывное устройство привязали к столбу. Один человек погиб, трое ранены, пострадал стоящий рядом автомобиль. По версии местных властей, взрыв планировался как покушение на назначенного Россией «начальника СИЗО» Олега Тютюрая. Он не пострадал.
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В Курской и Белгородской областях готовятся к наступлению Украины. В Белгородской области построили противотанковые защитные сооружения. В Курской области закончили работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны, а к 5 ноября будет готова третья линия.
- В сети появилось второе видео с создателем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным в колонии во время вербовки заключенных. Данных о месте съемки нет.
«Нам нужны только те, кто хочет воевать. Кому это нравится, кому это нужно. Если вы поехали с нами, обратной дороги уже нет, в зону не вернется никто», — говорит он на видео.
«Агентство»* сообщало, что по оценкам Ольги Романовой, главы фонда «Русь Сидящая»*, на фронт завербовали из колоний более 20 тысяч заключенных. По оценке Романовой, вербовщики добрались до колоний за Уралом. Кроме того ЧВК начала вербовку и отбывающих наказание в российских колониях граждан СНГ: например, из Беларуси и Таджикистана.
- Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска оставляют Херсонскую область и готовятся к маневренной обороне. ВС РФ вышли из сел Чаривное и Чкалово, офицеров эвакуировали из города Берислав. Аналитики также пишут, что Евгений Пригожин продолжает сеять разногласия в российском правительстве. Именно так они оценили публикацию данных о «Линии Вагнера». Такое сооружение вряд ли согласуется с нарративами Кремля о ходе боев. Пригожин также обвинил бюрократов в противостоянии интересам населения: власти приграничных регионов отменили расширение оборонительных сооружений.
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Разведка Британии оценивает показанную на прошлой неделе «Линию Вагнера» в Луганской области. Эти сооружения обустроены и в Белгородской области. Помимо информации о строительстве, Пригожин в соцсетях показывал и карту проекта. На снимках показан участок недавно построенных противотанковых сооружений и траншейных систем к юго-востоку от Кременной. Если планы настолько обширны, как утверждает Пригожин, работы, скорее всего, будут направлены на интеграцию реки Северский Донец в оборонительную зону, частично следуя линии соприкосновения 2015 года. Вероятно, Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубоко эшелонированной обороны за нынешней линией фронта, что, вероятно, сдержит любое быстрое контрнаступление Украины.
*«Медиазону», «Русь сидящую» Минюст России считает «иностранными агентами».
**«Агентство» власти России считают «нежелательной организацией».