«Минута в минуту» начали реконструкцию теракта в театральном центре на Дубровке

Теракт в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» произошел 20 лет назад. Террористы захватили заложников вечером 23 октября. Проект «Минута в минуту» начал хронику тех трагических событий, когда после штурма погибли 130 человек, 119 из которых — в больницах уже после освобождения.

Как пишет «Медуза»*, всего в заложниках оказались 900 человек. Террористы заминировали здание и удерживали людей до утра 26 числа — в этот день был штурм театрального центра.

Отец погибшей 14-летней Нины Миловидовой Дмитрий, создатель организации «Норд-Ост», рассказал «Медузе»*, что до сих пор власти не провели расследование теракта и не приняли закон, который мог бы защитить жертв теракта. В этом году в Заксобрании Санкт-Петербурга планировали провести круглый стол в день солидарности с пострадавшими, рассказывает журналистам Дмитрий Миловидов. Но якобы из-за коронавируса его отменили. При этом концерт на следующий день не стали отменять.

Миловидов также рассказал, что до сих пор встречает людей, которые не знают о теракте, потому что власти замалчивают информацию.

Приказ о штурме отдавал Владимир Путин. Силовики применили газ, состав которого не раскрыли. У выживших до сих пор наблюдаются проблемы со здоровьем. По сведениям Дмитрия Миловидова, при штурме применил очень тяжелый аэрозоль, один из компонентов которого отнесен к оружию массового поражения.

Проект «Минута в минуту» вел хронологии и других трагедий в современной России. «Норд-Ост», отмечают исследователи, был первым российским терактом в прямом эфире, который стал «не только личной трагедией для тысяч людей, но и поводом похоронить нашу зарождающуюся нацию».

«У нас отобрали не только прямые эфиры, но и свободу слова целиком. В этом году мы впервые показываем вам, что происходило внутри захваченного театра все эти страшные трое суток. Как заложники боролись не только за свое собственное выживание, но даже больше — за своих любимых. Как мужественно приняли смерть многие из них. Как самоотверженно бились переговорщики за каждую спасенную жизнь», — отмечают исследователи.

Во время реконструкции теракта некоторые имена заложников будут изменены.

*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».