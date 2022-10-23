Устроивших забастовку мобилизованных из Брянской области вернули в часть

Мобилизованных из Брянской области, которые устроили забастовку на полигоне в Солоти (Белгородская область), вернули в воинские части. Около 100 человек отказались ехать в Украину на передовую, пишет SOTA.

Источник рассказал, что в Клинцы, откуда их забрали в Белгородскую область, вернули около 30 человек. Что их ждет дальше, мужчины пока не знают. Но как минимум им обещают проведение медкомиссии на следующей неделе.

На полигоне Солоти три недели назад мобилизованные устроили забастовку: они отказались ехать в Украину. Часть призванных отправили в Лиман.

После такого выступления на том же полигоне Солоти произошла трагедия: двое военнослужащих во время учебной стрельбы развернули оружие и расстреляли 11 человек.