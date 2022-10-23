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#Новости

Шойгу: Киев готовит провокацию с применением «грязной бомбы»

23.10.2022

Потом, по мнению российского министра, в ее применении обвинят Россию

UPD: 

Шойгу созвонился также с министром Великобритании Беном Уоллесом и рассказал ему о «грязной бомбе».

Минобороны России сообщило, что министр Сергей Шойгу созвонился с коллегами из Турции Хулуси Акаром и Франции Себастьяном Лекорню. Он рассказал им о готовящихся провокациях Киева с применением «грязной бомбы».

«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации. Генерал армии Сергей Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — сообщили в Минобороны.

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