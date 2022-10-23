В Курской и Белгородской областях готовятся к украинскому наступлению

Власти Курской и Белгородской областей рассказали о строительстве оборонительных линий.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе построили противотанковое защитные сооружения. По информации «7*7», такие же оборонительные линии строит ЧВК «Вагнера» в Луганской области. Евгений Пригожин назвал эти сооружения «Линией Вагнера».

По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, в регионе закончили работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны, а к 5 ноября будет готова третья линия.

Фото: Белгородская область, Вячеслав Гладков.