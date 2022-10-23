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#Новости

Пятеро пострадавших после обстрела Шебекино находятся в реанимации

23.10.2022

Два человека погибли после вчерашней атаки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после вчерашнего обстрела Шебекино пятеро из 13 пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Два человека, в том числе ребенок, погибли. 

Семь пострадавших врачи отпустили домой. Еще один пострадавший обратился в больницу сегодня с черепно-мозговой травмой. Его госпитализировали. 

Гладков добавил, что из трех пострадавших торговых центров два фактически перестали существовать. Имущество было не застраховано, но власти договорились с банком об отсрочке по кредиту на год. 


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