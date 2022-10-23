Бывший министр финансов Великобритании будет бороться за пост премьер-министра

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак будет участвовать в выборах премьер-министра страны. Об этом он написал сегодня в Twitter.

«Соединенное Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и помочь нашей стране», — написал Сунак. — «На каждом уровне правительства, которым я руковожу, будут добросовестность, профессионализм и подотчетность, и я буду работать изо дня в день, чтобы выполнить свою работу»

В предыдущие выборы в сентябре он потерпел поражение от Лиз Трасс. Однако сейчас, еще до объявления о своих планах на выборы, Сунак получил поддержку от членов партии.

Его соперниками в выборах будут бывший министр обороны Пенни Мордонт и экс-премьер Борис Джонсон, пишет Reuters. Джонсон уже собрал необходимые для выдвижения голоса.