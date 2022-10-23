Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске

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«Коммерсант» пишет, что около 150 домов остались без света в Иркутске из-за крушения самолета.

СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Самолет принадлежал авиационному предприятию, добавили в следкоме. Боекомплекта на нем не было. ОАК пишет, что самолет потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, опубликовал видео с места падения самолета. Сейчас идет ликвидация огня. Оба пилота погибли, среди местных жителей пострадавших нет.





Момент падения самолета попал на запись видеорегистратора. По предварительной информации, жители дома не пострадали, пишет «Сирена».





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В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой двухэтажный дом в микрорайоне Ново-Ленино.



Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал, что падение произошло на ул. Пржевальского. МЧС сообщили, что полет был тренировочным.

«По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолет категории Су. Выехал на место. Все подразделения уже здесь. Информации о пострадавших пока нет»,— написал Кобзев.