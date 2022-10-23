В Новосибирске оштрафовали за «дискредитацию» армии сторонницу «спецоперации»

В Новосибирске Оксану Бабенко оштрафовали за «дискредитацию» армии на 30 тыс. рублей. Женщина поддерживает «спецоперацию», но мобилизованных решили тренировать в лесу, который она защищала от вырубки: из-за этого произошел конфликт, пишет «Тайга.Инфо»*.

Мобилизованные начали хамить активистке, предлагать изнасилование — ее гражданскую позицию они связали с отсутствием мужа. В ответ Бабенко назвала их фашистами и пожелала не вернуться из Украины.

Донос на женщину написал подполковник, который и привел мобилизованных в лес. Суд не стал изучать взгляды активистки и причины конфликта.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».