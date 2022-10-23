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#Новости

Мобилизованным из Томска отправили от мэрии флаги и гитару

23.10.2022

Сейчас они находятся в учебном центре Омска

В мэрии Томска рассказали, что отправили мобилизованным в учебный центр флаги и гитару. Об этом попросили сами резервисты. 

Первые два флага города передали в пятницу.

«Но двух экземпляров символа города нашим землякам оказалось мало. Мобилизованные попросили передать им еще несколько флагов с изображением герба родного города и российские триколоры, чтобы взять их с собой на места прохождения службы. Также томичи попросили прислать им гитару. Эти пожелания были выполнены», — отчитались городские власти. 


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