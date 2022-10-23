Мобилизованным из Томска отправили от мэрии флаги и гитару

В мэрии Томска рассказали, что отправили мобилизованным в учебный центр флаги и гитару. Об этом попросили сами резервисты.

Первые два флага города передали в пятницу.

«Но двух экземпляров символа города нашим землякам оказалось мало. Мобилизованные попросили передать им еще несколько флагов с изображением герба родного города и российские триколоры, чтобы взять их с собой на места прохождения службы. Также томичи попросили прислать им гитару. Эти пожелания были выполнены», — отчитались городские власти.