«Вот так»: разрушенный Мариуполь восстанавливают мигранты из Таджикистана

«Вот так» выяснил, что на восстановлении Мариуполя работают 400 мигрантов из Таджикистана. На оккупированных территориях работают также граждане Узбекистана.

Мигрантов привлекают в Украину с помощью посреднических фирм. Пакет документов минимальный, трудоустройство — неофициальное. По данным журналистов, Мариуполь стал одним из самых популярных направлений.

Зарплату предлагают вдвое больше, чем в Москве: до 130 тыс. рублей для строителей. Жилье потенциальным работникам предоставляют. Это могут быть общежития, а иногда предлагают выбрать из квартир горожан.

«Придешь, выберешь себе любую квартиру. Например, есть открытая квартира тех людей, которые уехали и не вернутся больше. Вот у меня в [такой же] квартире, в которой я живу, есть и вода горячая, и свет», — рассказал журналистам один из авторов объявления.

Российский следком подсчитал, что восстановление Мариуполя обойдется в 180 млрд рублей. По мнению украинского мэра Мариуполя Вадима Бойченко, реконструкция будет стоить более 14 млрд долларов.