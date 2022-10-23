СБУ подозревает в коллаборационизме директора завода «Мотор Сич»

СБУ рассказала, что в Украине задержан директор завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев и начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в коллаборационизме и пособничеству государству-агрессору.

Следствие считает, что они продавали товары военного назначения для российской штурмовой авиации. Покупателем мог быть «Ростех», а посредниками — компании из стран Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии.

Еще до начала «спецоперации» по схеме с помощью компании-посредников совершались сделки с двигателями для вертолетов Ми-8, КА-52 и Ми-28. Сейчас российская армия использует их в Украине.