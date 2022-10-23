Экс-президент США Дональд Трамп сказал, что не допустил бы конфликта в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге перед своими сторонниками в Техасе предположил, что конфликт в Украине не начался бы, если бы он остался у власти по итогам президентских выборов 2020 года.

Как пишет ТАСС, он также раскритиковал политику администрации Джо Байдена. Трамп считает неудачным вывод американских войск из Афганистана — он назвал это «крупнейшим унижением США». Он выступил против поставок оружия Украине: по его словам, нужно было заключить сделку.

«А теперь мы имеем войну на Украине, которая может унести жизни сотен тысяч людей… Этого никогда бы не произошло, даже за миллион лет, останься я президентом. Кроме того, цены на нефть были бы настолько низкими, что они бы не смогли финансировать войну, хотя это и не потребовалось бы. Путин никогда бы не пошел на это, а я его хорошо знаю», — сказал Трамп.

«Коммерсант» добавил, что Трамп сказал, что в 2020 году набрал больше голосов, чем любой другой президент в истории.

«Теперь, чтобы наша страна была снова успешной, безопасной и великой, я, видимо, должен буду сделать это снова», — сказал Трамп.



