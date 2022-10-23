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#Новости

В Курской области чиновники прошли курсы тактической военной подготовки

23.10.2022

Всего прошли подготовку почти 2 тыс. жителей области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе около 2 тыс. человек прошли тактическую военную подготовку, и чиновники — не исключение. 

Старовойт написал, что в области должны быть готовы к любым действиям со стороны ВСУ. 

«Уже почти 2 тысячи курян прошли через курсы тактической военной подготовки. Я и сотрудники администрации — не исключение. Сначала мы закончили теоретические занятия, а теперь попробовали свои силы на практике. Также на базе учебно-методического центра комитета региональной безопасности можно пройти бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи», — сообщил губернатор.


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