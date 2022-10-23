В Госдуме опровергли заявления о проверке бомбоубежищ в школах Москвы

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала ТАСС, что Минпросвещения на давало специальных указаний о проверке бомбоубежищ в школах Москвы.

«В некоторых СМИ появилась информация о том, что в Москве начали проверять состояние бомбоубежищ в школах. Получила уже много обращений от родителей, желающих понять, правда ли это. Они также где-то прочитали, что якобы детей могут эвакуировать в неизвестном направлении», — сказала она.

Лантратова добавила, что министр просвещения Максим Кравцов заверил ее, что подобных указаний в школ столицы не поступало, а «распространяемая через СМИ, признанные иноагентами в России, информация — фейк и «попытка дестабилизировать ситуацию в стране».