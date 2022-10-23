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#Новости

G7 осудила похищение руководства Запорожской АЭС

23.10.2022

Лидеры призвали немедленно вернуть полный контроль над АЭС Украине

Лидеры G7 осудили похищение Россией руководства Запорожской АЭС. Они призвали вернуть контроль над станцией Украине, пишет Reuters

«Мы осуждаем неоднократные похищения Россией руководства и персонала украинской Запорожской АЭС. Мы призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу, Украине», — говорится в сообщении G7. 

Российские войска контролируют ЗАЭС с февраля. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах станции и провокациях: внешнее питание станции было отключено из-за обстрелов.



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