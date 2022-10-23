G7 осудила похищение руководства Запорожской АЭС

Лидеры G7 осудили похищение Россией руководства Запорожской АЭС. Они призвали вернуть контроль над станцией Украине, пишет Reuters.

«Мы осуждаем неоднократные похищения Россией руководства и персонала украинской Запорожской АЭС. Мы призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу, Украине», — говорится в сообщении G7.

Российские войска контролируют ЗАЭС с февраля. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах станции и провокациях: внешнее питание станции было отключено из-за обстрелов.